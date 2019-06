Palo segnaletica blocca accesso disabili

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 GIU - Stupore, indignazione e consequenziali critiche a Campobasso per alcune 'disattenzioni' nel collocare la segnaletica stradale. A segnalare l'ultimo episodio in ordine di tempo, alcuni cittadini che hanno notato in via Monsignor Bologna il palo di sostegno di un segnale stradale posizionato su un marciapiede in modo da rendere sostanzialmente impraticabile l'accesso ai disabili attraverso lo scivolo. In tanti sollecitano un immediato intervento degli addetti comunali per rimuovere l'ostacolo e rimediare così ad una situazione che ha del paradossale.