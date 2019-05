Nasce Moleasy, rete per il turismo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 MAG - Nasce Moleasy, il primo progetto di rete tra imprenditori del settore turismo per valorizzare l'internazionalizzazione del turismo in Molise: sono Residenza Sveva di Termoli, Piana dei Mulini di Colle d'Anchise, Domus Hotel di Bagnoli del Trigno, BorgoTufi di Castel del Giudice e Le Sette Querce di Sesto Campano. Una rete d'impresa che conta un totale di 98 camere, 300 posti letto e un fatturato complessivo di quasi 1 milione di euro.

Moleasy nasce appoggiandosi anche a una rete d'impresa di aziende molisane operanti nel settore agroalimentare, Molise to Eat: tour culinari che valorizzano i prodotti del territorio quali l'olio, i formaggi, i vini autoctoni e il tartufo. Il progetto vuole valorizzare la nascita nella regione di un'offerta di pacchetti turistici dedicata maggiormente all'estero. "Una sfida - afferma Fabrizio Vincitorio, presidente di Moleasy - quella di creare una rete d'impresa in una regione poco conosciuta, dove il turismo straniero è tutto da costruire.

Abbiamo creato questa rete per partecipare a fiere all'estero, bandi e concorsi e per invogliare i tour operator a convogliare verso la regione i turisti stranieri". (ANSA).