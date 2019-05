Affluenza alle 19 comunali Molise 49,27%

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 MAG - È stata del 49,27% l'affluenza alle 19 delle elezioni amministrative nei 59 comuni molisani dove si vota, secondo i dati del ministero dell'Interno. Nella provincia di Campobasso si è registrata un'affluenza del 49,73% mentre in quella di Isernia del 46,86%. Nel capoluogo di Regione chiamato alle urne anche per le amministrative, affluenza alle 19 del 53,57%. Alle 19 stesso dato percentuale anche per Termoli (Campobasso).

Per quanto riguarda le elezioni EUROPEE, il Molise ha registrato un'affluenza alle 19 del 41,91% (dato precedente del 39,73%) Campobasso 43,74% (41,44% precedente) Isernia 37,43% (35,50% precedente).

Si vota fino alle 23 per entrambe le consultazioni