Sequestrato centro rottamazione abusivo

(ANSA) - MONTECILFONE (CAMPOBASSO), 22 MAG - Sequestrato dai Carabinieri del Noe di Campobasso con i militari di Montecilfone un centro di rottamazione autoveicoli abusivo scoperto su un'area di 2000 mq senza autorizzazioni ambientali. Sul terreno, peraltro, era gestita una discarica abusiva di circa 1000 metri cubi di rifiuti speciali costituiti da veicoli fuori uso non bonificati, parti meccaniche derivanti dallo smantellamento degli autoveicoli, pneumatici fuori uso, serbatoi e motori per autotrazione, batterie al piombo esauste, filtri dell'olio, olio motore esausto nonché rifiuti da demolizioni e altro, tutti depositati sul nudo terreno. I tre gestori dell'impianto sono stati denunciati per i reati di gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per la realizzazione di una discarica abusiva e di tre manufatti in assenza di alcun permesso urbanistico. (ANSA).