Mammarella nominato cavaliere dal Papa

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 17 MAG - Papa Francesco ha conferito l'onorificenza pontificia di Cavaliere dell'Ordine di San Gregorio Magno a Giuseppe Mammarella, direttore dell'Archivio storico e della Biblioteca della Diocesi di Termoli-Larino. La comunicazione ufficiale è stata trasmessa al Vescovo, Gianfranco De Luca, dal Segretario di Stato della Città del Vaticano, Pietro Parolin. Si tratta di un Ordine pontificio di prima classe istituito il primo settembre 1831 da Papa Gregorio XVI in memoria e glorificazione del Sommo Pontefice San Gregorio I (detto Magno) che si propone, in sostanza, di valorizzare e riconoscere il servizio prestato nei confronti della Chiesa universale, per impieghi straordinari, in supporto alla Santa Sede e per il buon esempio presso le comunità e nel paese. "Accogliamo con gioia questa comunicazione arrivata, peraltro, in un giorno speciale, quale la solennità del 15 maggio in onore di San Primiano, martire larinese insieme a Firmiano e Casto - ha affermato il vescovo De Luca -".