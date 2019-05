Comitato Inps, patto con istituzioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 MAG - "Rafforzare i rapporti con i partner istituzionali di maggior rilievo su questioni di interesse comune; realizzare un patto, attuare un'azione sinergica che andrà sostenuta, in particolare, con tutti gli interlocutori di volta in volta interessati e coinvolti rispetto alle attività istituzionali dell'Istituto, quali ammortizzatori sociali, invalidità civile, reddito di cittadinanza, pensioni e prestazioni creditizie". Così il neo presidente del Comitato regionale dell'Inps del Molise, Andrea Cutillo, nella presentazione, a Campobasso, del documento programmatico su cui dovrà concentrarsi l'azione dell'organo collegiale per il quadriennio 2019/2023. La presentazione è avvenuta con l'intervento del presidente nazionale del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps Guglielmo Loy che ha sottolineato: "La coesione sociale e l'inclusione sono un valore per la persona ma anche per la società stessa, per garantire che insieme con la crescita economica vi sia un sistema che 'aiuti' e 'protegga' le persone"