Abbandono rifiuti,27 multe a Campomarino

(ANSA) - CAMPOMARINO (CAMPOBASSO), 16 MAG - Forte azione di contrasto a Campomarino contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti: 27 sanzioni da 600 euro ciascuna elevate in tre settimane con l'obbligo della bonifica del territorio per i trasgressori. La conferma è del sindaco Gianfranco Cammilleri che con il comandante della Polizia municipale Intrevado, ha dato il via ad una decisa attività non solo di prevenzione, ma anche di repressione nei confronti di coloro che imbrattano il paese gettando residui nelle varie aree del territorio. Dallo scorso 20 aprile ad oggi sono stati condotti capillari controlli con verbali a carico di persone sorprese ad abbandonare spazzatura in svariati punti di Campomarino compreso il lido. I responsabili sono stati identificati grazie al sistema di videosorveglianza e in particolar modo all'uso delle "foto trappole" che, per la loro facilità di utilizzo, verranno continuamente spostate e installate nelle varie zone del territorio comunale, dietro la direzione del personale della Polizia Locale.(ANSA).