Aast, mostra a Termoli, opere 600 alunni

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 15 MAG - I lavori di 600 alunni di 31 classi di scuole del Basso Molise in mostra 17 e 18 maggio nella scuola 'Principe di Piemonte' di Termoli. La rassegna arriva a conclusione di un progetto, finanziato dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (Aast) di Termoli, iniziato a febbraio con l'associazione "Memo Cantieri Culturali". Al centro dell'attività la scoperta della storia e dei monumenti di Termoli e di Larino. Gli allievi, nell'arco di tre mesi, hanno seguito lezioni di storia e archeologia per poi cimentarsi in laboratori didattici sulla base di due percorsi tematici, archeologico e dei castelli, con visite didattiche nel centro storico di Termoli e al Parco Archeologico dell'Anfiteatro romano e di Villa Zappone a Larino. "La mostra mira a far conoscere a tutti l'impegno di alunni e insegnanti - spiegano dall'associazione Memo Cantieri Culturali - e l'opportunità avuta per approfondire la conoscenza di storia, patrimonio archeologico e artistico grazie agli esperti di didattica museale".(ANSA).