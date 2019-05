Droga, operazione Polizia in 4 regioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 MAG - Sette misure cautelari, due in carcere, una ai domiciliari, due divieti di dimora in Molise e due obblighi di dimora, 25 persone denunciate, 19 perquisizioni, sequestri preventivi per 50 mila euro. Sono i numeri di un'operazione antidroga, condotta a Campobasso dagli agenti della Questura coordinati dalla Procura del capoluogo molisano, con ramificazioni in Campania, Emilia Romagna e Puglia.

Smantellata un'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti nel capoluogo molisano. L'indagine è partita da controlli effettuati a maggio 2018 dalla Squadra Mobile e dalla Polizia Penitenziaria nella Casa circondariale di Campobasso, a seguito del ritrovamento di droga e di telefoni cellulari introdotti dall'esterno nei cortili interni del carcere. Alcuni detenuti usavano la droga per il consumo personale, altri la spacciavano nel penitenziario. (ANSA).