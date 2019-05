Trovato con 90 gr marijuana, arrestato

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 10 MAG - Trovato con 90 grammi di marijuana nell'abbigliamento durante un controllo dei Carabinieri, viene arrestato. A finire in carcere a Larino (Campobasso), un ventenne residente a Campomarino (Campobasso).

Il giovane si trovava in auto come passeggero con altri amici ed è stato sottoposto a perquisizione dall'Arma di Termoli in un posto di blocco sulla Statale 16.

L'auto, proveniente da Foggia, è stata bloccata e sottoposta a verifiche durante le quali anche il giovane è stato sottoposto a perquisizione. Immediata la requisizione della sostanza stupefacente e per il ragazzo è scattato l'arresto con l'accusa di spaccio. Nella sua abitazione è stato trovato materiale per il confezionamento.(ANSA).