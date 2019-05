Area crisi complessa, tavolo permanente

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 MAG - Il presidente della Regione Molise ha presieduto a Palazzo Vitale il Tavolo permanente dell'Area di crisi complessa, convocato per discutere sull'attivazione delle risorse, previste dal Patto per lo sviluppo, a sostegno delle piccole e medie imprese per il rilancio produttivo delle aziende. Presenti l'assessore allo Sviluppo economico, i sindaci di Venafro, e Pettoranello del Molise (Isernia), Campochiaro, Bojano (Campobasso), oltre ai rappresentanti di sindacati e associazioni di categoria. Sono quattro gli Avvisi settoriali che prevedono aiuti alle imprese artigiane, commerciali, a quelle operanti nel settore caseario e nella moda. La dotazione finanziaria complessiva è 15 milioni di euro: 2 milioni 500 mila euro per l'artigianato, 2 milioni 500 mila euro per le imprese commerciali, 5 milioni di euro per il settore moda, 5 per quello riguardante la produzione di latticini. Approvate le agevolazioni la Regione, come per altri Avvisi, avvierà intensa attività di comunicazione sul territorio. Oltre a esprimere apprezzamento per il metodo della concertazione messo in campo e per i contenuti del Patto per lo sviluppo, gli intervenuti hanno proposto spunti interessanti in relazione alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure.(ANSA).