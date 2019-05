Minacce racket,impresa fugge da cantiere

(ANSA) - NAPOLI, 9 MAG - Il cantiere per i lavori di restyling di Porta Capuana, nel cuore di Napoli, finanziati nell'ambito del Grande Progetto Unesco, è rimasto vuoto.

L'impresa appaltatrice dei lavori, la Spinosa Costruzioni di Isernia, ha ritirato uomini e mezzi dopo aver denunciato in questura due giorni consecutivi di minacce e pressioni da parte del racket delle estorsioni. Martedì mattina la prima 'richiesta' di un uomo in scooter, protetto da un casco integrale: "Chiudete il cantiere e venite a parlare, altrimenti vi spariamo uno ad uno". Episodio subito denunciato alla Polizia di Stato, mentre gli operai riferivano di aver visto l'uomo del racket girare ancora nei pressi del cantiere. Ieri mattina l'uomo si è ripresentato agli operai ribadendo le minacce in tono ancora più acceso. Di fronte alle nuove minacce, anche queste denunciate alla Polizia, la sede centrale della ditta ha deciso di sospendere le attività e far tornare a casa sia la squadra che i macchinari.



Data ultima modifica 09 maggio 2019 ore 16:40