S.Giuliano Sannio,torna Parata Fucilieri

(ANSA) - S.GIULIANO DEL SANNIO, 7 MAG - L'8 e 9 maggio si rinnova a S.Giuliano del Sannio la tradizione de 'I Fucilieri' che celebrano la ricorrenza di S.Nicola. L'origine della manifestazione è incerta ma si ricollega al 1724 quando, all'arrivo a S.Giuliano della statua di S.Nicola, i sangiulianesi spararono in segno di gioia per poi ripetersi ogni anno il 9 maggio da circa tre secoli. L'8 maggio il corteo de 'I Fucilieri di S.Nicola' e autorità locali prendono in carica delle due Bandiere che simboleggiano l'America del Nord e l'America del Sud, luoghi di emigrazione di moltissimi sangiulianesi. Poi il corteo rientra in Piazza dove ha inizio un'asta al rialzo che darà diritto ai due vincitori di sfilare in processione con le bandiere in spalla. Il 9/5 riprendono i festeggiamenti con la parata dei fucilieri che precedono le Bandiere e le autorità verso la Chiesa Madre per la Messa. Alla fine si dà il via alla processione con la Statua preceduta da i fucilieri che quasi fanno a gara a sparare tra le vie principali del paese.