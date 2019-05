Reddito cittadinanza, 6.388 domande

(ANSA) - CAMPOBASSO, 6 MAG - Sono 6.388 le domande per ottenere il Reddito di cittadinanza (Rdc) presentate in Molise al 30 aprile scorso (dati Inps). Di queste, 4.949 in provincia di Campobasso, 1.439 in quella di Isernia. Nella ripartizione dei canali di richiesta, prevalgono i Caf. In provincia di Campobasso, infatti, sono state 3.910 quelle inoltrare tramite i Centri di assistenza fiscale, 1.216 a Isernia. La Campania è la regione che ha fatto registrare il maggior numero di richieste, 172.175, seguita dalla Sicilia, con 161.383. Le regioni con il minor numero di domande sono invece la Valle D'Aosta (1.333), il Trentino (3.695) e il Molise (6.388).