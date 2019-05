Polstrada, 650 multe a 'indisciplinati'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 2 MAG - Oltre 650 infrazioni al Codice della strada contestate dalla Polizia stradale di Campobasso e Termoli (Campobasso) nel mese di aprile. Il report sull'attività svolta indica che 60 multe hanno riguardato il mancato uso delle cinture di sicurezza, 29 l'utilizzo del telefono cellulare alla guida, 5 la guida in stato di ebbrezza e 3 la guida sotto l'effetto di stupefacenti. Altre infrazioni sono state riscontrate grazie all'impiego del sistema 'Street control' che ha permesso di operare il sequestro amministrativo dei veicoli, comminare sanzioni amministrative e decurtare punti dalla patente di guida nei confronti di 25 automobilisti non in regola con gli obblighi assicurativi, nonché di sanzionare 21 conducenti che non erano in regola con la revisione dell'autovettura; 15, inoltre, sono state le patenti ritirate durante le attività di controllo. (ANSA).