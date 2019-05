Consiglio, maratona per manovra Bilancio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 APR - E' andata avanti fino a tarda notte prosegue oggi la maratona del Consiglio regionale del Molise iniziata sabato scorso per la manovra di Bilancio e la Legge di stabilità. Dopo aver terminato il dibattito generale, l'Assemblea ha approvato sette ordini del giorno collegati alla proposta di Legge di Stabilità presentati da diversi consiglieri. L'Assise consiliare ha approvato: all'unanimità, un odg che impegna il presidente della Giunta affinché siano inseriti nel Bilancio di previsione 2019 i fondi per il contributo ai comuni per l'acquisto dei farmaci di fascia C per patologie rare e di imputare la medesima dotazione finanziaria sull'esercizio 2018. Via libera, a maggioranza, all'odg che impegna il governatore ad avviare un confronto con il Commissario ad acta per il piano di rientro dal debito sanitario per individuare misure necessarie a riattivare il servizio trasporto dialisi. Sempre a maggioranza approvato un odg per un finanziamento alla ricerca scientifica e uno alle 'Sezioni primavera'.

Unanimità per gli odg riguardanti l'erogazione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli e per la tassa regionale per il diritto allo studio universitario che impegna presidente e Giunta a valutare l'opportunità di erogare direttamente alla tesoreria dell'Ente per il Diritto allo studio universitario la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale. A maggioranza sono stati approvati: un odg che impegna il presidente della Giunta e il Consiglio al sostegno finanziario delle proposte di legge per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione e quello che prevede un contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche ed attività di supporto a favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia.(ANSA).