Termoli, sfida a 4 per poltrona sindaco

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 27 APR - Presentate tutte le liste in Comune a Termoli da parte di movimenti civici e partiti per le elezioni amministrative del 26 maggio prossimo. Quattro i candidati sindaco: Francesco Roberti per il centrodestra, Angelo Sbrocca per il Partito Democratico, Marcella Stumpo per la rete della Sinistra Termolese e Nick Di Michele per il Movimento 5 Stelle. Quattro le liste collegate al candidato sindaco del Pd Sbrocca, primo cittadino uscente, sei quelle che fanno riferimento all'aspirante sindaco del centrodestra, Roberti.

Ieri erano state presentate due liste: Movimento 5 Stelle e Rete della sinistra Termolese. Con Sbrocca ci sono il Partito Democratico e le civiche Vota per Te, Unione per il Molise e Italia in Comune. A sostegno di Francesco Roberti ci sono Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e le civiche "Diritti e libertà Molise", "Siamo Termoli nel Futuro" e Popolari per l'Italia. (ANSA).