Campobasso, corsa a 5 per il sindaco

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 APR - Sono cinque i candidati in corsa per la carica di sindaco di Campobasso. Oggi alle 12 è scaduto il termine per presentare le liste che saranno in campo alle elezioni del 26 maggio. Nel centrosinistra confermato il sindaco uscente Antonio Battista (Pd) che sarà appoggiato da tre liste (Pd, Centro Democratico, La Sinistra per Campobasso). Nel centrodestra l'aspirante sindaco è Maria Domenica D'Alessandro, in quota Lega, supportata da cinque liste (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Popolari per l'Italia, È Ora). Roberto Gravina, già candidato cinque anni fa al vertice dell'Amministrazione comunale, è stato riproposto dal M5s che correrà da solo. Tra i 'civici' la lista 'Io amo Campobasso' con la candidata sindaco Paola Liberanome, poi quella dei 'Forconi' che candida Orlando Iannotti. Tra le novità, la candidatura autonoma per un posto da consigliere straniero aggiunto che potrà essere votato solo da cittadini stranieri residenti nel capoluogo molisano. (ANSA).