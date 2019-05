Consiglio, Pd presenta 'contromanovra'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 APR - Una 'contromanovra' a un documento, quello predisposto dalla maggioranza, "sordo e autoritario". Così i consiglieri regionali di minoranza Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla (Pd) definiscono il documento di programmazione economico-finanziaria che proporranno domani in Consiglio durante la seduta per l'esame di Defr 2019-2021, Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, Legge di stabilità. "Per la prima volta nella storia del Consiglio regionale molisano una forza politica di opposizione propone una 'contromanovra', una diversa visione dell'impostazione di programmazione economico-finanziaria del Molise. Un contributo per far comprendere che per discutere di emendamenti e scelte puntuali occorre una visione. Nell'attuale scenario politico - osservano Fanelli e Facciolla - potrebbe sembrare un normale gioco delle parti: la minoranza si limita a dire 'no' e a protestare. In questo caso è diverso, abbiamo deciso di documentare le nostre proposte per fare del Molise un luogo migliore".



