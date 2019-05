Energia: Vestina Gas, ok a bilancio 2018

(ANSA) - PESCARA, 24 APR - Il cda di Vestina Gas, fornitore nei comuni di Penne, Loreto Aprutino, Collecorvino, Pianella, Cepagatti, in provincia di Pescara, Castiglione Messere Raimondo (Teramo), Quadri (Chieti) e Colletorto (Campobasso), ha approvato il bilancio di esercizio 2018 con ricavi e utile in crescita rispetto al 2017. Il Cda ha anche deliberato di affiancare all'offerta gas anche quella di energia elettrica al fine di proporre ai 13 mila clienti attuali vantaggiose tariffe dual fuel. In considerazione di ciò, è stato modificato il nome della società da "Vestina Gas Srl" a "Vestina Gas & Luce SpA" e la trasformazione della stessa in SpA. Con l'obiettivo di rafforzare la fidelizzazione dei clienti e il legame con i territori serviti, Vestina Gas & Luce inizierà a offrire anche servizi postali, quali la possibilità di pagare tutti i bollettini, in tutti e gli otto punti vendita della società nei comuni dove eroga gas.