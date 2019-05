D'Alessandro candidata centrodestra

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 APR - Maria Domenica D'Alessandro, avvocato, una candidatura al Senato alle scorse elezioni politiche con Fratelli d'Italia, ora in quota Lega, è la candidata del centrodestra alla carica di sindaco del capoluogo.

"La mia candidatura nasce dalla necessità di apportare un contributo forte al rinnovamento della storia politica della nostra città - ha detto - per questo ringrazio l'intera coalizione e tutti i candidati per la fiducia che hanno riposto in me". Tra i suoi obiettivi, "riavvicinare i cittadini e soprattutto i giovani, alla politica, quella vera e dei fatti, pronta a dare soluzioni e risposte concrete alle esigenze e ai problemi. Non sarà - ha aggiunto - una politica fondata sulle promesse. Ho un sogno, quello di rendere questa città più vivibile, competitiva e più attrattiva, riappropriandosi del suo orgoglio e della sua identità di capoluogo di regione".