Tumori,contributi per acquisto parrucche

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 APR - "Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche e attività di supporto a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia": è la proposta di legge regionale di iniziativa consiliare presentata in Consiglio regionale del Molise. Prevede che la Regione riconosca lo stato patologico della perdita dei capelli derivante da trattamenti antitumorali e interviene a sostegno dei pazienti oncologici affetti da alopecia per evitarne la sofferenza psicologica e migliorarne la qualità di vita. Previsto un contributo, in misura massima di 250 euro, per l'acquisto di una parrucca a pazienti residenti in Molise affetti da alopecia dopo trattamento antitumorale. La proposta prevede che la Regione promuova il progetto 'Banca dei capelli' per diffondere una cultura della donazione, per sopperire gradualmente al contributo economico attraverso convenzioni con imprese di produzione o distribuzione di parrucche che accettino la donazione di ciocche di capelli in cambio della fornitura gratuita di parrucche. La proposta di legge prevede che la Regione assicuri uno specifico percorso di ascolto, sostegno e accompagnamento, collocato all'interno delle attività dei consultori familiari pubblici, secondo modalità diversificate, individuate in base agli effettivi bisogni manifestati dai pazienti e in una logica di supporto personale e di aiuto, attenta al disagio e alle difficoltà delle persone fragili. (ANSA).



Data ultima modifica 13 giugno 2019 ore 20:56