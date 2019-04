'Fil Rouge', sequestro Gdf per un mln

(ANSA) - ISERNIA, 2 APR - Il Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Isernia ha eseguito un sequestro, disposto dalla Procura, pari a 1,2 milioni di euro relativo alle quote di partecipazione, nelle società R. srl e R.

sas., di una delle indagate nell'ambito dell'inchiesta 'Fil Rouge': ha portato a galla una frode fiscale da 85 mln di euro.

Al vertice due sorelle imprenditrici di Isernia. Per una delle due è stato disposto il recente provvedimento di sequestro.

"Tale ulteriore attività - spiega la GdF - scaturisce da informazioni acquisite dalle Fiamme Gialle isernine nella fase esecutiva di un precedente provvedimento, emesso nel mese di ottobre 2018 dal Gip presso il Tribunale di Isernia sul conto di una indagata, in ordine alla disponibilità di quote societarie possedute all'estero". In particolare è stato accertato che la donna risulta essere, per interposta persona, titolare di quote di partecipazione nella B.F.S.A., società costituita, nel 2007, con sede in Lussemburgo, trasferitasi, nel 2011, a Panama.