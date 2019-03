M5S, pagamenti Psr fermi su biologico

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 MAR - Agricoltura biologica e impegni agro-climatico-ambientali: pagamenti del Psr (annualità 2017-2018) fermi e aziende a rischio. È quanto denuncia il gruppo consiliare alla Regione del M5s che ha presentato una interrogazione all'assessore all'Agricoltura, Nicola Cavaliere.

"Dalle tante segnalazioni raccolte - spiegano in una nota - emerge che, ad oggi, una parte consistente dei beneficiari non ha ancora ricevuto i pagamenti dovuti, nonostante nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) molte pratiche siano chiuse da tempo e le relative domande risultino autorizzate".

"Le Misure 10 e 11, del valore complessivo di 32 milioni di euro - aggiungono - sono importanti perché proprio il 'biologico', come accade in altre regioni, potrebbe essere un settore trainante per l'economia molisana. Il ritardo nell'erogazione dei finanziamenti sta compromettendo il lavoro di tante aziende".