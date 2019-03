Di Zinno, eventi 3/o centenario nascita

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 MAR - La città di Campobasso in diretta su Rai 1 con la Santa Messa prevista tra gli eventi celebrativi per il terzo centenario della nascita (1718) di Paolo Saverio Di Zinno, autore di sculture di arte sacra e degli "Ingegni", 13 Misteri o quadri viventi che sfilano ogni anno durante il Corpus Domini. La Messa andrà in onda domenica 7 aprile 2019, alle 10.55, dalla chiesa di Sant'Antonio di Padova, in via Principe di Piemonte, con la regia di don Michele Totaro, il commento di Elena Bolasco e la direzione di Padre Gianni Epifani, responsabile Cei Sante Messe tv, proposta dall'arcidiocesi di Campobasso-Boiano. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dal ministro provinciale dell'Ordine dei Frati minori Alessandro Mastromatteo; l'animazione musicale della liturgia sarà cura del Coro diocesano diretto dal Maestro don Giuseppe Graziano, direttore dell'Ufficio diocesano di Musica Sacra; all'organo il Maestro Marco Columbro. Nella chiesa di San Bartolomeo (XIII sec.) in stile romanico è conservata la prima opera scultorea in legno, l'Immacolata, di Paolo Saverio Di Zinno, nel Museo dei Misteri, diretto dall'Associazione Misteri e Tradizioni, sono conservati gli "Ingegni", strutture in ferro battuto che sostengono i figuranti dei 13 quadri viventi. I "Misteri" della Salvezza sono inseriti nel cammino per la candidatura al Patrimonio Unesco. Tra gli eventi in programma per le celebrazioni dei 300 anni della nascita dello scultore di Campobasso, la Messa in diretta su Rai Uno diventa, per il capoluogo molisano, un momento centrale per la vita spirituale, devozionale e culturale. La diocesi di Campobasso-Boiano, la società civile, l'ambito formativo delle scuole, le realtà culturali e artistiche del Molise assieme alle associazioni di settore, si sono uniti per un cammino in "stile sinodale" con l'obiettivo di riscoprire una figura centrale della storia dell'arte del Settecento. (ANSA).