Niro, PpI trascina vittoria a Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 25 mar - ''I Popolari per l'Italia hanno trascinato l'intera coalizione consentendo, così, la vittoria del centrodestra alle provinciali di Isernia''. Così legge il dato elettorale Vincenzo Niro, coordinatore regionale del partito. ''Abbiamo eletto due consiglieri - ha detto ancora Niro - in assoluto i più votati''. Si tratta di Manolo Sacco e Vittoria Succi. Quest'ultima, facendo eco all'entusiasmo di Niro, ha dichiarato: ''Desidero ringraziare il partito dei Popolari per l'Italia per aver sostenuto con decisione la mia candidatura e aver scommesso sulla mia persona. Un lavoro di squadra di lealtà e serietà che ha dato ottimi risultati''.

Quanto all'anatra zoppa ha detto: ''Sarò al lavoro nell'interesse esclusivo dei cittadini, senza alcuna ottusa ostruzione al presidente della Provincia, Lorenzo Coia, chiamato a guidare l'ente in una fase storica molto delicata''.