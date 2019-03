Unimol, al via Master su migrazioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 MAR - 'Migrazioni e inclusione: diritti, culture e processi d'interazione': è il tema del master di 1/o livello avviato all'Università del Molise, diretto da Flavia Monceri e co-diretto da Hilde Caroli Casavola. Obiettivo offrire adeguata risposta alla crescente domanda di formare professionalità con pluridisciplinari conoscenze e competenze utili nei contesti multiculturali, capaci di operare nelle istituzioni, nel privato, nel terzo settore e nei contesti di gestione dei flussi migratori. Il percorso formativo annuale si articola in 1.500 ore. Tra i docenti il giurista Fulvio Cortese, responsabile del progetto strategico dell'Università di Trento 'International Migration Laboratory; la politologa Valeria Bello, docente all'Università 'Ramon Llull' di Barcellona; Alberto Negri, corrispondente di guerra per 'Il Sole 24 Ore' in Medio Oriente, Asia centrale, Africa e Balcani; previsti anche funzionari dell'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim).(ANSA).