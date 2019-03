Toma, Governo ci dica su infrastrutture

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 MAR - "Ho chiesto una seduta straordinaria monotematica, prima dell'approvazione del Def, in cui il Governo ci venga a dire cosa intenda fare in tema di sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno e quale sia la visione strategica che ha per i prossimi dieci anni". A precisarlo è il presidente della Regione Molise, Donato Toma, che ha sottoposto all'attenzione della Conferenza delle Regioni le emergenze del suo territorio tra le quali "un grave ritardo infrastrutturale, drammatica situazione della rete stradale, assenza di opere strategiche per far uscire le aree interne dall'isolamento". "Mi sembra una forzatura - aggiunge - parlare di regionalismo differenziato per alcune aree del Paese, quando non è ancora chiaro quale sia il disegno strategico per uno sviluppo organico del Sud Italia". Toma, inoltre, insieme ai rappresentanti di Campania e Calabria, ha espresso dissenso sulla proposta di Patto della salute elaborata dal ministro Grillo.