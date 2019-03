Toma, vergognosi dati differenziata

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 MAR - "Il Molise in materia di economia circolare e riciclaggio di rifiuti non è secondo a nessuno, la media però si abbassa per i dati, 20% di Campobasso". Lo ha detto il presidente della Regione, Donato Toma, nel corso del suo intervento nel pomeriggio in Consiglio dove si è parlato di questioni ambientali e rifiuti. "È vergognoso - ha aggiunto - che il Comune negli ultimi cinque anni non sia riuscito ad incrementare la percentuale di riciclaggio, nonostante i finanziamenti ricevuti dalla Regione e nonostante un assessore al ramo (Stefano Ramundo ndr). Il governatore ha poi spostato il tiro sulle prossime elezioni comunali. "Bisognerà lavorare molto, anche politicamente, per avere un ricambio serio, Campobasso ha bisogno del centro destra". Il capoluogo è amministrato da una maggioranza di centro sinistra a guida Pd.