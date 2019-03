Toma, da assistenzialismo a inclusione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 MAR - "L'obiettivo che ci poniamo è di passare da forme di accoglienza meramente assistenzialistiche, che tanti problemi hanno creato nella realtà molisana e non solo, a forme di coinvolgimento inclusive per le persone straniere che, temporaneamente o definitivamente, vivono in Molise". Lo ha detto il presidente della Regione Molise, Donato Toma, nel corso dell'evento lancio a Palazzo Vitale, di "Words: Respect, Equality, Diversity, Inclusion REDI", progetto che rientra nei Piani regionali per l'integrazione dei cittadini dei Paesi terzi e che ha come partner il Centro provinciale per l'istruzione adulti di Campobasso, l'Associazione "Dalla Parte degli Ultimi", la Cooperativa ARES e la Cooperativa sociale "La Casa di Tom". "Non a caso non abbiamo mai fatto mancare, come Regione Molise - ha aggiunto - il nostro ruolo propulsore nella presentazione d'iniziative progettuali in risposta ai bandi emanati dal Ministero dell'Interno o da quello del Lavoro a valere sulla programmazione FAMI 2014/20".