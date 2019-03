Oro 400 sl per Lonati (H2O) a Riccione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 MAR - Due medaglie per Martina Lonati (juniores 2004) della H2O Sport ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione: oro nei 400 stile con il crono di 4'15"21 che rappresenta anche il tempo limite per i campionati italiani assoluti e argento negli 800 stile (8'48"12) con miglioramento del personale di 6". Nei 200 stile la Lonati ha chiuso al quarto posto con 2'02"21 a cinque centesimi dal bronzo; per lei anche un 19/o posto nei 50 stile (26"88) e un 13/o nei 100 stile (57"98). "Sono felice di questi risultati - spiega l'atleta - sinceramente non mi aspettavo di poter andare così forte. Sono davvero contenta. Per il futuro spero di poter fare bene nei campionati italiani assoluti. Lavorerò per questo". Tra le altre atlete da rilevare Marta De Paola (ragazze 2006) ottava nei 100 delfino con 1'06"39 e nona nei 200 farfalla con 2'25"14. Bene Claudia Rossano (juniores 2004) 17/a nei 50 dorso con 30"08 e Sofia Mancini (ragazze 2006) 13/a nei 200 rana chiusi in 2'43"71 e 15/a nei 100 rana con 1'16"24. (ANSA).