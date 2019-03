Sisma, 50 mln euro per ricostruzione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 MAR - Cinquanta milioni di euro al Molise per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto di agosto 2018. È la somma prevista dal decreto legge che la prossima settimana dovrebbe essere emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Ad anticipare la notizia, "la settimana prossima ci sarà un decreto legge che prevede misure per rilanciare l'attività della ricostruzione, per avviare la ricostruzione anche nelle aree colpite dal terremoto di fine dicembre in provincia di Catania e anche nel Molise", il capo della Protezione civile Angelo Borrelli a margine di un'iniziativa a Firenze. La somma sarà così ripartita: 10 mln nel 2019, 25 nel 2020 e 15 mln nel 2021. Lo svolgimento delle funzioni sarà affidato al Commissario straordinario per la ricostruzione che verrà nominato dal Presidente del Consiglio e resterà in carica fino al 31 dicembre 2021.