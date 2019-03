Liste attesa, 306 gg ecografia ostetrica

(ANSA) - CAMPOBASSO, 16 MAR - Tempi ancora molto lunghi in diverse strutture dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) per sottoporsi ad alcuni esami diagnostici. È quanto emerge dal monitoraggio dei tempi medi d'attesa del 1/o marzo.

Al poliambulatorio di Termoli (Campobasso) occorrono 306 giorni per una ecografia ostetrica, 292 al 'San Timoteo' per una mammografia. Non va meglio da altre parti: al 'Cardarelli' di Campobasso le attese medie per una ecografia all'addome sono di 269 giorni, 237 a Termoli. Tempi lunghi anche per le visite specialistiche: 306 giorni al 'Vietri' di Larino (Campobasso) per oculistica, 268 al Poliambulatorio di Termoli per neurologica, 250 per endocrinologica al poliambulatorio di Larino e 199 a quello di Bojano (Campobasso) per la cardiologica. (ANSA).