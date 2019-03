Atti falsi permesso soggiorno,denunciati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 MAR - La Squadra mobile di Campobasso ha denunciato alla competente autorità giudiziaria numerosi cittadini stranieri per falso in atti presentati a pubblici ufficiali che attestavano false residenze, dichiarazioni di ospitalità, rapporti di lavoro e redditi inesistenti allo scopo di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in precedenza rilasciato per motivi umanitari. Elevate anche sanzioni a carico di proprietari di immobili o affittuari che avevano concesso in godimento appartamenti a cittadini stranieri senza farne comunicazione entro 48 ore all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. I controlli sui documenti prodotti ha consentito di appurare le falsità e di respingere le richieste di permesso di soggiorno, con contestuale sequestro penale della documentazione.