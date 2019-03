'Vita da social' a Campobasso il 14

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 MAR - Arriverà domattina a Campobasso, in corso Vittorio Emanuele, il tir di 'Una Vita da Social', campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia Postale, in collaborazione con Miur e Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori. Il truck, allestito con un'aula didattica multimediale, è partito da Matera e concluderà il tour a Roma. Gli operatori della Polizia Postale incontreranno studenti, genitori e insegnanti sui temi della sicurezza online con un linguaggio semplice e chiaro adatto a tutte le età. Quest'anno gli studenti sul diario di bordo https://www.facebook.com/unavitadasocial potranno lanciare il loro messaggio positivo contro il cyberbullismo.

"Capire i ragazzi non è sempre per gli adulti compito agevole - dice Tommaso Vecchio, dirigente del Compartimento Polizia Postale del Molise - specie quando si tratta di comprenderne bisogni, modelli di riferimento, schemi cognitivi". "Il fascino della rete e la sottile suggestione del messaggio virtuale, cosi come l'idea di sentirsi anonimi e il senso di deresponsabilizzazione rispetto ai comportamenti tenuti online - continua Vecchio - stanno dilagando così da determinare serie preoccupazioni. Per fare della Rete un luogo più sicuro crediamo tuttavia che occorra continuare a diffondere una cultura della sicurezza in rete e in questo contesto si inserisce l'iniziativa 'Una vita da social' per un uso corretto e consapevole del web".

(ANSA).