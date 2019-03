Rapina ad agenzia scommesse Termoli

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 11 MAR - E' di undicimila euro circa il bottino di una rapina messa a segno in un'agenzia di scommesse di Termoli, in via dei Palissandri. Tre persone con il viso coperto e armate di pistola sono entrate nella sala intimando ai presenti di consegnare i contanti, poi sono fuggite. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato hanno dato il via alle ricerche dei rapinatori. Gli ispettori hanno interrogato i dipendenti dell'agenzia di scommesse in cerca di indizi utili. (ANSA).