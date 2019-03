Sicurezza edifici storici,interrogazione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 8 MAR - Sicurezza degli edifici sottoposti a vincolo storico-architettonico-paesaggistico al centro di un interrogazione del senatore Fabrizio Ortis (M5s) al ministro dei Beni e delle attività Culturali Bonisoli, dopo il crollo del tetto della ex sede Enel e Sam a Campobasso, palazzo costruito negli anni '30, proprietà di un privato, e sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza in quanto importante esempio di 'archeologia industriale'. "L'interrogazione - spiega Ortis - nasce dal presupposto che la sicurezza non può mai passare in secondo piano. Ho chiesto al ministro di dare risposte certe su quali iniziative intenda adottare per verificare lo stato degli immobili sottoposti a vincolo da parte delle Soprintendenze, in Molise e sul territorio nazionale, e se non ritenga urgente intervenire per assicurarsi che tali immobili garantiscano idonee condizioni di sicurezza". Il 26 gennaio scorso parte del tetto dell'immobile in centro a Campobasso collassò, solo per un caso non vi furono feriti, ma solo danni alle auto. (ANSA).