'Io Promuovo il mio paese', voto online

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 6 MAR - Oltre 30 gli elaborati giunti all'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli nell'ambito del concorso dedicato alle scuole "Io promuovo il mio paese", giunto alla terza edizione. Sono 630 gli alunni complessivi che hanno partecipato. Quest'anno due le giurie per giudicare i lavori. La prima, tecnica, si è già espressa selezionando 25 elaborati che, a breve, saranno pubblicati sul sito internet dell'Aast dove sarà possibile votarli on line fino al 30 marzo. "Questa è la grande novità dell'edizione 2019 - ha spiegato il commissario straordinario Remo Di Giandomenico -.Tutti attraverso il sito internet dell'Aast potranno esprimere la propria preferenza al lavoro che più si ritiene meritevole.

Un modo per far diventare "globale" un concorso presentato lo scorso anno anche alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano". Per accedere direttamente alla pagina degli elaborati è possibile utilizzare il link: https://www.termoli.net/io-promuovo-il-mio-paese/.(ANSA).