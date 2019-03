(ANSA) - LARINO (CAMPOBASSO), 2 MAR - Tutto pronto a Larino per la prima sfilata dei carri allegorici. L'evento, riconosciuto Carnevale storico d'Italia dal ministero per i Beni e le attività Culturali, vede l'apertura straordinaria dell'anfiteatro romano e annesso parco archeologico di Villa Zappone oggi e domani, sabato 9 e domenica 10, dalle 9 alle 17.

Per l'assessore al turismo Alice Vitiello si tratta di una "importante opportunità per far conoscere e valorizzare il patrimonio storico e archeologico di Larino". Il programma prevede alle 17 una sfilata danzante, dalle 17.30 alle 23 nelle vie del centro giganti di cartapesta. Ospite Vittoria Markov della trasmissione Amici. La sfilata dei 6 carri allegorici riprenderà domani alle 11.30, fino alle 18.30. Alle 11 artisti di strada, alle 18 Fabio Celenza show da Zelig, alle 19.30 concerto della cover band dei Pink Floyd. In serata Marta e Modesto Faiola da 'Ballando con le stelle'. Domenica 10 premiazione di maschere, corpi di ballo e carri allegorici, con Ambra Marie da Radiofreccia.(ANSA).