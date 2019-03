Operazione 'Drug Market', 11 arresti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 1 MAR - Undici misure cautelari, tre in carcere, sette ai domiciliari, un italiano di 27 anni arrestato in flagranza di reato perché trovato in possesso di 150 grammi di marijuana, 20 perquisizioni tra Campobasso, San Severo (Foggia) e Caserta: sono i numeri dell'operazione 'Drug Market', condotta dai carabinieri di Campobasso e coordinata dalla Dda.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacente, questa l'accusa nei confronti degli indagati.

L'attività di indagine ha permesso di riscontrare un diffuso fenomeno di consumo di cocaina supportato da un sodalizio criminale composto principalmente dagli esponenti di due famiglie locali che, avvalendosi di numerosi soggetti affiliati, parenti e amici, hanno smerciato la droga con un sistema ben collaudato in tutta la città di Campobasso. Le due famiglie avevano messo in piedi un vero e proprio mercato della droga che veniva spacciata all'interno dei loro appartamenti dove, ad ogni ora del giorno decine di acquirenti si recavano per acquistarla.