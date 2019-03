Officina abusiva scoperta a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 1 MAR - La Squadra di polizia giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Campobasso ha scoperto un'officina abusiva: sono stati messi i sigilli ad un locale di oltre 200 mq allestito dal proprietario con ogni attrezzatura che consentisse riparazioni di pregio su veicoli anche storici, disponendo di macchinari e strumentazioni di alta precisione. Il meccanico abusivo, regolarmente impiegato in altro settore, ormai da anni si dedicava alla seconda attività, giungendo a rappresentare un punto di riferimento per un nutrito gruppo di amici e clienti. Sebbene l'officina fosse abusiva, il titolare aveva adottato ogni misura per il corretto smaltimento dei rifiuti rispettando la normativa di riferimento. Gli agenti hanno comminato nei confronti del responsabile dell'officina sanzioni amministrative per oltre 5mila euro ed il sequestro ai fini della confisca di tutte le attrezzature e strumentazioni; il locale è stato definitivamente chiuso. I proprietari dei veicoli in riparazione sono stati multati per 86 euro.(ANSA).