Termoli,continua rimozione alberi e rami

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 26 FEB - Rimozione di alberi e rami pericolanti a Termoli dopo l'ondata di maltempo, con forti raffiche di vento, che ha interessato il litorale molisano.

Continuano gli interventi dei Vigili del fuoco. La squadra èintervenuta oggi in via Catania per un arbusto in bilico e dei rami spezzati in via Elba. Calcinacci sono caduti in via Cleofino Ruffini e il personale, con l'ausilio dell'autoscala, ha eliminato tutte le restanti parti del cornicione del fabbricato, in attesa dei lavori di ripristino e manutenzione.

Nel pomeriggio i pompieri sono stati chiamati in viale Pertini per tegole a rischio caduta. (ANSA).