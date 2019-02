Carnevale a Termoli, sfilano 4 carri

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 25 FEB - Quattro carri allegorici e 6 associazioni animeranno il Carnevale a Termoli sabato 2 e domenica 3 marzo prossimi. L'evento, curato dal Comune di Termoli, è stato illustrato in Municipio nel corso di una conferenza stampa presieduta da Michele Macchiagodena, delegato alla Cultura del sindaco. Il 2 marzo e il 3 marzo 'Carnival Village', dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, giochi gonfiabili in Piazza Monumento con animazione per bambini e artisti di di strada. La sfilata dei carri si svolgerà domenica 3 marzo, se le condizioni meteo lo consentiranno. Prenderà il via alle 15 da Piazza donatori di sangue, attraverserà le vie del centro per confluire lungo corso Nazionale. In caso di pioggia la parata verrà rinviata a domenica 10 marzo.

