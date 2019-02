Dialogo su Costituzione a Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 21 FEB - "Questo viaggio nella Costituzione sia il punto d'inizio, o il prosieguo, nel percorso che vi renderà cittadini consapevoli". Lo ha detto il presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, a Isernia dove ha incontrato 700 studenti molisani per dialogare sulla Costituzione portando alla luce le responsabilità, i diritti e i doveri. L'evento, svoltosi all'Auditorium 'Unità d'Italia', è stato organizzato dall'Usr Molise in collaborazione con l'Isis 'Cuoco-Manuppella' di Isernia e l'Istituto Comprensivo 'San Giovanni Bosco'. "I diritti delle nuove generazioni non devono essere visti come qualcosa di futuro, ma di attuabile". Infine il messaggio agli studenti: "Se sapete essere il contrario degli atteggiamenti degli adulti, i vostri diritti ve li sarete guadagnati senza che alcuno ve li avrà passati". La dirigente dell'Usr Molise, Anna Paola Sabatini ha indicato ai ragazzi "la Costituzione come la strada da seguire per superare l'individualismo e vivere in nome del bene comune". (ANSA).