Storia, Unimol capofila progetto Erasmus

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 FEB - L'Università del Molise al kick-off meeting organizzato dalla University of Monastir (Tunisia) per il lancio delle attività previste nell'ambito del progetto 'Curriculum Development: an Innovative Master in History and Archaeology (Cudimha)', del quale UniMol è istituzione capofila. A coordinare il progetto, di durata triennale, Giuliana Fiorentino del dipartimento di Scienze umanistiche, sociali e della formazione. Obiettivo del progetto, finanziato dal programma europeo 'Erasmus + KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices - Capacity Building in the field of Higher Education', è l'organizzazione e l'accreditamento di un master internazionale, un percorso di alta formazione universitaria, di orientamento professionale in Storia e Archeologia per la comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale in un'ottica di modernizzazione e internazionalizzazione del sistema universitario tunisino in un quadro europeo. (ANSA).