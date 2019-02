Atti falsi in permessi soggiorno,denunce

(ANSA) - ISERNIA, 15 FEB - Nell'ambito dell'attività di rilascio e di rinnovo di permessi di soggiorno da parte dell'Ufficio Immigrazione della Questura d'Isernia, sono stati denunciati un consulente del lavoro e due cittadini stranieri, un indiano e un dominicano, per falso materiale commessa da pubblico ufficiale e da privato e per la violazione delle disposizioni contro l'immigrazione clandestina. Gli accertamenti, effettuati all'atto della richiesta del rinnovo del loro permesso di soggiorno, hanno evidenziato l'irregolarità della documentazione presentata in entrambi i casi dagli stranieri, relativamente alla comunicazione obbligatoria UNILAV circa le loro assunzioni presso uno stesso locale di Cerro al Volturno. Gli stessi, una volta presentata domanda di rinnovo, si erano resi irreperibili. Durante le successive indagini si è scoperto che il presunto datore di lavoro degli stranieri non li conosceva affatto e, che non aveva fatto alcun tipo di assunzione e che la firma posta su entrambe le dichiarazioni era falsa.