Docente Unimol scopre 2 specie insetti

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 FEB - Due nuove specie di insetti sconosciute alla scienza scoperte da Pasquale Trematerra, professore ordinario di Entomologia generale e applicata al Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell'Università del Molise. Riguardano due microlepidotteri cui sono stati assegnati i nomi di 'Cochylimorpha scalerciana' e di 'Cydia aldocataniae'. La prima specie è stata trovata tra i monti del Parco nazionale della Sila in Calabria, la seconda è stata rinvenuta nei frutti di Quecus ilex in un bosco a macchia mediterranea di Malta. Le due novità scientifiche, che arricchiscono gli studi svolti presso l'Unimol, sono in corso di pubblicazione sulla rivista internazionale di zoologia 'Redia'.

I due nuovi insetti saranno presentati agli scienziati della comunità entomologica italiana e straniera in occasione del 21/o 'European Congress of Lepidopterology' che si terrà all'Università del Molise dal 3 al 7 giugno. (ANSA).



Data ultima modifica 14 febbraio 2019 ore 15:35