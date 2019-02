Province: Isernia al voto il 24 marzo

(ANSA) - ISERNIA, 10 FEB - Il presidente della Provincia di Isernia,ßLorenzo Coia, ha indetto per domenica 24 marzo le elezioni, di secondo livello, per il rinnovo del consiglio provinciale. Concluso il mandato biennale dell'assise.ßAncora in corso quello per il presidente (scadenza naturale a novembre), ma le amministrative di primavera potrebbero cambiare le cose.

Coia è il sindaco di Filignano (Isernia) comuneßche in primavera è chiamato alle urne.ßSe Coia dovesse scegliere di nonß ricandidarsi o non dovesse essere eletto, decadrebbe anche dalla carica di presidente della Provincia. Pertanto, in tali casi, al vicepresidente della Provincia toccherebbe indire le elezioni per la sola carica di presidente. Intanto, per il 24 marzo il seggio, in via Berta, sarà aperto dalle ore 8 alle ore 20. Gli aventi diritti al voto ed eleggibili, sono i sindaci e consiglieri comunali in carica nei 52 comuni della Provincia.

Liste che potranno essere presentate dalle ore 8 alle ore 20 del 3 marzo e negli stessi orari durante il giorno successivo.

