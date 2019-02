Scarichi irregolari, 30mila euro multe

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 7 FEB - Sette sanzioni amministrative per un totale di 30 mila euro sono state elevate dalla Capitaneria di Porto di Termoli per operatori del luogo che, a vario titolo, si sono resi responsabili di scarico di acque non consentito, smaltimento di reflui non trattati, tenuta non conforme dei registri di carico e scarico rifiuti, inosservanza di prescrizioni impartite dalle autorità competenti in materia ambientale.

Le multe sono state elevate a seguito di controlli scattati negli ultimi giorni.

"La Capitaneria di Porto - spiega il comandante Francesco Massaro - pone tra i suoi principali obiettivi il rispetto dell'ambiente marino e costiero, la salvaguardia delle spiagge e dei suoi fruitori, che, specie nel periodo estivo, devono avere la possibilità di godere di acque di balneazione di ottima qualità, la tutela della salute umana e la salvaguardia degli habitat marini e costieri". (ANSA).