Un giardino sferico per Molise alla Bit

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 6 FEB - Un giardino sferico in legno su un prato che racchiude l'essenza verde del Molise: è lo stand creato dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (Aast) di Termoli per rappresentare il Molise alla Borsa Internazionale del Turismo (Bit), a Milano dal 10 al 12 febbraio. Il progetto è stato presentato nell'auditorium dell'Istituto Tecnico 'Boccardi', agli studenti dell'indirizzo turistico, dal commissario straordinario Aast Remo Di Giandomenico insieme a Luca Mastrangelo, imprenditore che lo ha ideato, e al responsabile Cultura del Distretto Molise Orientale Antonio Franzese. La sfera è concepita come giardino che accoglie, sormontato da 4 vele che raffigurano: la bellezza, con la scultura della Venere di Venafro; la spiritualità, Maria nel dipinto cinquecentesco dell'Annunciazione di Montorio (Campobasso); il mare, con il mosaico medievale della sirena nel centro storico di Termoli; la terra, rappresentata dalla Dea Mefite, scultura sannita.

"Il Molise è un giardino segreto e vitale che parla alla nostra sfera emozionale - spiega Mastrangelo - Partecipa all'idea di orto urbano e sostenibile e accessibile del laboratorio danese e si ispira al progetto open source degli Architetti Sine Lindhom e Mads-Ulrik Husum". Una filosofia 'green' ha guidato la realizzazione dello spazio del Molise alla Bit. "Alla Bit rappresenteremo tutto il territorio, da Venafro a Termoli, con le sue peculiarità nelle quattro stagioni - ha detto Di Giandomenico - Dobbiamo comprendere un concetto: il turismo non è solo il bagno in mare. Noi abbiamo monti, mare, collina e tanto altro. Nello stand ci saranno 85 operatori tra enti, associazioni e altre realtà locali. Rappresentanti di Unimol, Polo museale, Ordine dei Geologi, compagnie di navigazione, Capitaneria di Porto di Termoli, agenzie turistiche. Ci saranno anche tanti giovani che verranno a proporre le loro iniziative come l'associazione 'Pietrangolare'". (ANSA).